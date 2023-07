Mercato OM : Une porte s’ouvre pour Lirola ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Plusieurs joueurs comme Jordan Amavi, Konrad de la Fuente ou encore Pol Lirola ne sont pas partis en stage en Allemagne et s’entraine au centre RLD en attendant de se trouver un club. Le latéral droit espagnol aurait une touche en Liga.

Selon le média italien tuttomercatoweb, Alaves veut recruter Pol Lirola. Le club espagnol vient d’être promu en Liga et recherche d’un arrière droit. Le club basque aurait pris contact avec le joueur de l’OM revenu de son prêt à Elche et qui dispose encore de trois ans de contrat à Marseille. Reste à savoir si cette opération peut se concrétiser dans le cadre d’un transfert sec ou d’un prêt avec OA.

La rappeuse marseillaise, Lansky Namek, supportrice de l’Olympique de Marseille, était l’invitée de l’apéro mercato de ce jeudi. Interrogée sur la question de l’avenir de Pol Lirola, sa réponse est formelle : « Est-ce que je regretterais son départ ? Absolument pas. On a déjà des joueurs qui sont plus motivés, qui sont là pour le foot. Pas pour les Aixoises et les boissons qui sont à côtés. Même en doublure, il serait inefficace. Il faut lui dire merci et ciao. Si on arrive à s’en séparer pour 6-8 millions, ce sera très bien. »

Un retour en Italie pour Lirola ?

Alors que son clan affichait sa volonté de rester à Marseille cette saison, selon les informations de TuttoMercato, Pol Lirola souhaiterait finalement retrouver l’Italie, la saison prochaine. Dans une situation compliquée depuis sa signature pour cinq ans à Marseille, Lirola n’a jamais su retrouver le niveau de ses six premiers mois à l’OM. Écarté du reste du groupe depuis la reprise, le latéral de 25 ans chercherait un club, si possible en Serie A.