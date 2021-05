OM : Sampaoli (agréablement) surpris et enthousiaste !

Suspendu et donc en tribune lors de la rencontre entre Metz et l’OM (1-1), Jorge Sampaoli s’est tout de même exprimé en conférence de presse après le match. Le coach argentin a affiché sa satisfaction d’obtenir la 5e place et se projette sur l’équipe qu’il souhaite la saison prochaine…

Jorge Sampaoli a clairement exprimé sa satisfaction d’obtenir la 5e place synonyme de qualification pour l’Europa League. Le coach marseillais estimait qu’avec cet effectif c’était loin d’être acquis. Il attend maintenant un recrutement qui va dans le sens du jeu qu’il veut mettre en place…

Jorge Sampaoli : « Sincèrement, depuis mon arrivée et sur ce que j’ai vu, l’objectif de la qualification européenne paraissait lointain. On est donc heureux d’être qualifié et on est remplis d’enthousiasme pour la saison prochaine. » L’Equipe | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/YXgfvtIqLL — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) May 23, 2021

J’aimerais une équipe avec des joueurs qui me permettront de mettre en place mon projet — Sampaoli

« C’est un match où je pense que l’OM a été largement supérieur à son adversaire. L’action du penalty est fortuite et celle de l’égalisation, je ne l’ai pas vue, j’étais déjà en train de descendre dans les vestiaires. Sincèrement, depuis mon arrivée et sur ce que j’ai vu, l’objectif de la qualification européenne paraissait lointain. On est donc heureux d’être qualifié et on est remplis d’enthousiasme pour la saison prochaine. L’effectif est un peu dispersé. Il faudra se poser et construire une équipe compétitive. J’aimerais une équipe avec des joueurs qui me permettront, dans un championnat très compétitif, de mettre en place mon projet.» Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (23/05/2021)