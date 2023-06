Mercato OM : Une première recrue pour 2M€ ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille semble vouloir conserver Rubén Blanco, prêté par le Celta Vigo l’été dernier. Les dernières informations venues de Galice parlent d’une offre de 2 millions d’euros pour le portier espagnol.

Selon les informations révélées dans l’émission sportive galicienne Ao Contraataque, l’OM et le Celta Vigo seraient actuellement en train de négocier la vente de Rubén Blanco. Alors que l’on parlait il y a peu d’une offre qui se situerait entre 4 et 5 millions d’euros, l’émission de la RadioGalega parle de 2M€. Le portier espagnol de 27 ans signerait à l’OM un contrat de 4 ans.

Blanco à l’OM pour 4M€ ?

📌 Luis Campos está en Vigo estos días planificando la temporada: 🔥 Se negocia la venta de Rubén Blanco al O. Marsella por 2M€: el meta firmaría 4 temp. 🔥 No está claro que Sergio Carreira siga y podría haber rescisión de contrato Informa @victorsaians en @aocontraataque pic.twitter.com/Xo97G0i25e — NoticiasCelta (@noticiascelta) June 15, 2023

Blanco, la bonne doublure ?

Arrivé l’été dernier en prêt du Celta pour servir de doublure à Pau Lopez, Blanco n’a joué que 6 matchs de Ligue 1 cette saison et a encaissé autant de buts. Lui qui est formé à Vigo avait joué une seule saison complète comme titulaire avant d’être ralenti par des blessures en 2020-21 et de ne jouer aucune minute en Liga la saison suivante. Passé à l’OM depuis, il n’a pas retrouvé beaucoup de temps de jeu, mais la direction marseillaise a été séduite par sa mentalité et l’ambiance saine qui a régné parmi les gardiens cette saison. « J’étais content avec les gardiens cette saison. Chapeau à Ruben Blanco. Il a bien travaillé cette saison, il a toujours été positif, il a cherché à mettre de la compétition et de la pression à Pau, de façon élégante », avait déclaré Pablo Longoria en fin de saison.