Mercato OM : Une première somme évoquée pour l’arrivée de Ndiaye !

L’Olympique de Marseille avance à grand pas dans le dossier Ilimane Ndiaye ! Le joueur est d’accord avec le club d’après Fabrizio Romano mais il reste encore à convaincre Sheffield ! Une première somme est évoquée !

Les prochains jours seront décisifs pour l’avenir d’Ilimane Ndiaye ! Selon les renseignements de Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre le joueur et l’Olympique de Marseille. Foot Mercato appuie également cette information et ajoute qu’il restera encore à convaincre Sheffield United !

10 à 15M€ pour Ndiaye?

Le club anglais n’est pas décidé à laisser filer son milieu offensif aussi facilement ! La possibilité de le faire prolonger existe toujours dans l’esprit des dirigeants bien que le joueur ait fait part de sa décision de rejoindre l’OM. Selon le média Taggat, il faudrait entre 10 et 15millions d’euros pour convaincre Sheffield !

Le média sénégalais rappelle aussi que d’autres clubs se sont positionnés pour récupérer Ilimane Ndiaye. Everton est toujours dans la course malgré un premier refus. L‘AC Milan aurait également tenté sa chance, à un an de la fin de son contrat avec Sheffield.

🚨 Info Taggat | Iliman Ndiaye et l’Olympique de Marseille se sont rapprochés d’un accord aujourd’hui pour un contrat de cinq ans. ➡️ L’OM et Sheffield vont entamer des discussions afin de parvenir à un accord. Avec seulement un an restant sur son contrat, le montant de la… pic.twitter.com/YDyU03jKY2 — Taggat (@taggatsn) July 11, 2023

Il va falloir commencer à s’activer un petit peu — MacHardy

Ce samedi soir dans l’After Foot, Jonatan MacHardy a affiché ses premières inquiétudes sur le départ d’Alexis Sanchez mais aussi sur le mercato qui tarde à débuter avec seul Kondogbia officialisé. Il s’attend, comme les informations de La Provence le disaient, à une grosse semaine en terme de recrues !

⚪🔵 L’avis tranché de @Jonatan_M13 sur l’OM : 🎙 « Il va falloir commencer à envisager la vie sans Alexis, le meilleur joueur de la saison dernière et peut-être des 15 dernières années. Il va falloir commencer à s’activer. » pic.twitter.com/Ns1r8SEHpO — After Foot RMC (@AfterRMC) July 8, 2023

« Il y a quelques semaines, je n’étais pas forcément très inquiet. On avait alors le temps de voir et tout dépendait forcément de la prolongation ou pas d’Alexis Sanchez. Malheureusement, en ayant suivi la conférence de presse de présentation de Marcelino, Longoria et Ribalta, il va falloir commencer à envisager la vie sans Alexis, le meilleur joueur de la saison dernière et peut-être des 15 dernières années, regrette le consultant au micro de RMC. Tout change. On est le 8 juillet, et dans un mois pile il y aura le premier tour préliminaire. Et il n’y a toujours pas d’attaquants potables. Donc là, il va falloir commencer à s’activer un petit peu. Je pense que si tu veux bien faire les choses, ça doit se décanter cette semaine. Je pense que Longoria le sait aussi et qu’on va avoir une grosse semaine en terme de recrue. Mais si ça ne commence pas arriver cette semaine, il y aura un début de feu au lac pour le tour préliminaire «