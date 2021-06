Mercato OM : Une rumeur « farfelue » revient sur la table !

Cité comme une piste de l’Olympique de Marseille, Samuel Umtiti pourrait débarquer selon Mundo Deportivo qui relaye les informations du 10 Sport.

L’OM est à la recherche d’un défenseur central afin d’étoffer ce secteur pour la saison prochaine. L’international français Samuel Umtiti a été cité comme l’une des pistes de Pablo Longoria à ce poste. Non désiré par le FC Barcelone, il serait suivi par la direction marseillaise.

UMTITI POURRAIT FAIRE SON RETOUR EN LIGUE 1

Plus tôt cette semaine, La Provence affirmait de son côté que cette rumeur était farfelue et que l’Olympique de Marseille ne désirait pas du tout récupérer l’ancien joueur lyonnais. Pourtant, le 10 Sport continue d’annoncer qu’Umtiti fait partie des défenseurs pistés par l’OM et qu’il souhaitait revenir en France pour se relancer.

Mundo Deportivo a relayé cette information en ajoutant que les bonnes relations entre Pablo Longoria et Mateu Alemany, directeur du football du FC Barcelone pourrait aider dans ce dossier. Les deux hommes sont d’ailleurs parvenus à un accord récemment pour Konrad de La Fuente qui devrait signer officiellement son contrat en début de semaine prochaine.