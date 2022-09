OM – Guendouzi : « On mérite d’être là où l’on est aujourd’hui »

L’Olympique de Marseille s’impose largement face à Angers (0-3) lors de la neuvième journée de Ligue 1. la réaction de Mattéo Guendouzi juste après la rencontre.

Le milieu de terrain de l’OM Mattéo Guendouzi s’est exprimé au micro de Prime Video juste après la belle victoire de l’Olympique de Marseille face à Angers (0-3) ce vendredi soir à l’occasion du match d’ouverture de la 9e journée de ligue 1.

« C’est un très bon résultat malgré les 15-20 premières minutes où l’on a mal démarré on n’a pas mis l’intensité qu’il fallait. On a mis du temps à comprendre le match. Après ces 20 minutes on a mis plus d’intensité et on a récupéré plus de ballons. On a ensuite pu installer notre jeu pour ramener ce très bon résultat. On fait un très bon début de championnat et on mérite d’être là où l’on est aujourd’hui. Il faut continuer à travailler car la saison est encore longue et on a un match de Ligue des champions mardi qui va être vraiment important pour nous. On a un très bel effectif entre les joueurs qui démarrent et ceux qui rentrent, tout le monde participe et c’est comme cela que l’on pourra gagner de nombreux matchs cette saison. » Mattéo Guendouzi – Source Prime Video

