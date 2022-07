Mercato OM : Une solution inattendue pour Alvaro ?

Pablo Longoria cherche une solution pour Alvaro. Le défenseur espagnol dispose encore de deux ans de contrat mais n’entre pas dans les plans de son président. L’objectif est de lui trouver un club pour le libérer de son contrat…

Selon les informations du compte Twitter Fafhoo (qui relaye les infos du média mexicain informativomx) des discussions sont en cours avec les Tigres de Monterrey. Un accord aurait même été trouvé et Alvaro pourrait s’engager avec la formation où évolue déjà deux anciens joueurs de l’OM : André-Pierre Gignac et Florian Thauvin. Le contrat serait de deux ans soit la même durée que celui dont il dispose à Marseille…

🚨Tras caerse lo del argentino Nehuén Peréz, Tigres tuvo contacto con el defensa central español del Olympique de Marsella Álvaro González Soberón. Tigres le ofreció un contrato de 2 años y el jugador aceptó, estaría llegando en los próximos días a México para firmar con Tigres. pic.twitter.com/wnTHue4e5p — •FAFHOO• (@Fafhoo) July 16, 2022

À LIRE AUSSI : Supporters OM : La folie des abonnements, vers un nouveau record !

Longoria cherche une solution pour Alvaro

Lors de la conférence de presse de présentation de Tudor, le président Longoria avait laissé entendre qu’avec un changement de coach, rien n’avait changé pour Alvaro.

« Il (Milik) est en fin de contrat en juin 2025. Comme avec tout changement de coach, les joueurs doivent gagner leur confiance. Il y a beaucoup de choses qui changent. Pour Alvaro, la situation est la même. On continuera sur la même logique. » Pablo Longoria en conférence de presse (05/07/2022)

Ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club — Alvaro

À LIRE AUSSI : Le mercato de l’OM peut (enfin) commencer !

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur (Harit) et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)