Mercato OM : Un joueur prêté définitivement vendu ?

Prêté cette saison du côté de Elche, Pipa Benedetto reviendra-t-il la saison prochaine du côté de Marseille ? A en croire les informations en provenance d’Espagne, l’attaquant argentin pourrait bien être définitivement transféré au club espagnol la saison prochaine.

Avec seulement 2 buts et 1 passe décisive en 12 matchs, Dario Benedetto ne réussit pas un début de saison tonitruant. Toutefois, les dirigeants de Elche, où il est prêté jusqu’en juin 2022 pensent déjà à conserver l’attaquant argentin de 31 ans. En effet, selon le quotidien espagnol AS, ces derniers seraient bien disposés à acheter définitivement Benedetto. L’option d’achat avoisinerait les 4 millions d’euros alors que l’Olympique de Marseille avait dû débourser pas moins de 14 millions d’euros à l’été 2019 pour le recruter..

Dario Benedetto monte en puissance à Elche et les dirigeants du club espagnol aimeraient le conserver à l’issue de la saison ! (as) pic.twitter.com/vOD1fR4dds — BeFoot (@_BeFoot) November 16, 2021

Les deux buts de Benedetto ont été importants — Monserrate Hernandez Marcos

Récemment, dans les colonnes du quotidien régional La Provence, le journaliste espagnol Monserrate Hernandez Marcos, qui officie à Onda Cero et As, évoquait les premiers pas réussis de Dario Benedetto sous le maillot du FC Elche.

« Il a largement le niveau pour y évoluer. Il partage avec Lucas Perez le poste de second avant-centre au côté de Lucas Boyé, qui est indiscutable. On le savait avant, mais Benedetto est un joueur de grande qualité, un attaquant opportuniste et engagé. Et ses deux buts ont été importants » Monserrate Hernandez Marcos – Source : La Provence (13/11/21)

L’ancien joueur de Boca Junior s’est notamment distingué lors d’un match face au Real Madrid en délivrant une passe décisive il y a une quinzaine de jours.

[#OM] 🇪🇸 Benedetto passeur décisif face au Real Madrid !! ▪︎Elche c’est incliné sur le score de 1️⃣-2️⃣ face au Real Madrid. À noter la passe décisif de 𝑷𝒊𝒑𝒂 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒅𝒆𝒕𝒕𝒐 🇦🇷 pour Pere Milla qui a inscrit le seul but du côté d’Elche. #TeamOM — 𝙻𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎 𝙾𝙼 (@LaMinute_OM13) October 30, 2021

⚽️ ¡Descontó Elche y le pone suspenso en el final! Pere Milla anotó el 1-2 ante Real Madrid por #LaLigaEnDIRECTV. pic.twitter.com/e9U5CG2msH — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) October 30, 2021

Le chiffre : 17

Depuis son arrivée en 2019 à l’OM, Dario Benedetto a inscrit 17 buts sous le maillot du club marseillais en ayant disputé 71 rencontres toutes compétitions confondues. L’international argentin a également délivré 5 passes décisives sous le maillot blanc.