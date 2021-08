Mercato OM : Valence s’agace pour Daniel Wass ?

Daniel Wass veut quitter Valence et l’a fait savoir depuis de nombreux jours. L’OM est intéressé et a formulé une seconde offre d’1,5 millions d’euros pour le Danois mais le club espagnol s’agacerait et espèrerait un montant plus élevé.

Alors qu’il a repris l’entraînement avec Valence la semaine dernière, Daniel Wass avait annoncé à ses dirigeants sa volonté de partir cet été. Toujours sans latéral droit dans l’effectif depuis les départs d’Hiroki Sakai et de Pol Lirola, Pablo Longoria aurait fait du Danois l’une de ses priorités. Après l’avoir déjà côtoyé du côté de Valence, il espère le récupérer à l’OM cet été. De plus, l’OM serait le seul club positionné pour récupérer le latéral droit la saison prochaine et ce dernier serait intéressé par le challenge olympien. Ces derniers jours, Pablo Longoria a augmenté son offre à 1,5 millions d’euros pour tenter de le récupérer. Une offre jugée insuffisante par les dirigeants de Valence qui réclameraient 6 millions d’euros.

L’OM n’a pas l’intention d’augmenter son offre

L’OM bataille avec Valence depuis plusieurs semaines pour tenter d’enrôler le latéral droit. Après avoir formulé une première offre à 750.000 euros, la deuxième offre d’1,5 millions d’euros ne satisfait toujours pas les dirigeants de Valence. À en croire les informations révélées par Marca, Pablo Longoria n’aurait pas la volonté d’augmenter son offre qu’il considère comme la « meilleure » qu’il peut proposer pour le Danois. À l’heure actuelle, Valence s’agace et se montre inflexible dans les négociations et ne souhaite pas accepter l’offre olympienne. Une offre de ce montant ne permettrait pas aux dirigeants de Valence d’effectuer une plus-value. En effet, ils se trouvent donc dans une situation complexe puisqu’ils ne pourraient pas faire de profit et l’utiliser pour son éventuel remplaçant. Une chose est sûre, Pablo Longoria compte sur la volonté de Daniel Wass de partir pour débloquer la situation avec Valence dans les prochains jours.

🚨 #MercatOM Le dossier Wass dérange de plus en plus les dirigeants de Valencia, l’offre de l’OM leur paraît ridicule https://t.co/GCHdGVqU5V via @marca #TeamOM — 🏴‍☠️ ʋօȶʟɨռ (@Votlin) August 9, 2021

LONGORIA A CONFIRMÉ UN INTÉRÊT POUR WASS

Interrogé à son sujet en conférence de presse il y a quelques semaines, Pablo Longoria en a profité pour faire le point. Le président olympien a confirmé l’intérêt de l’OM pour Daniel Wass.

« Pour Pol, les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content. (…) Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)