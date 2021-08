Mercato OM : Valence trop gourmand pour Daniel Wass ?

Après avoir repris l’entraînement avec Valence, Daniel Wass a informé à ses dirigeants sa volonté de partir cet été. L’OM est le seul club sur le dossier. Mais le club espagnol se montrerait trop gourmand pour son joueur…

On le sait depuis quelques semaines maintenant. L’OM est intéressé par le profil de Daniel Wass et ferait tout pour le récupérer cet été. Sans latéral droit dans l’effectif depuis le départ d’Hiroki Sakai à Urawa Red Diamonds et le retour de Pol Lirola à la Fiorentina, Pablo Longoria fait de ce dossier une priorité du mercato désormais. À une semaine de la reprise du championnat, le poste de latéral droit est laissé vacant. Durant la préparation, Jorge Sampaoli a tant bien que mal tenté de trouver des solutions en alignant Boubacar Kamara ou encore Valentin Rongier à ce poste-là. Le recrutement d’un latéral droit est donc urgent dans l’effectif. Alors qu’il tente de récupérer définitivement Pol Lirola, Pablo Longoria a lancé les grandes manœuvres pour Daniel Wass. Il y a une semaine, le journal L’Équipe annonçait même un dénouement imminent. Toutefois, l’offre olympienne ne semble pas être en capacité de satisfaire les dirigeants de Valence. Le président olympien a formulé une première offre inférieure à 1 million d’euros, jugée insuffisante par le club espagnol.

VALENCE RÉCLAME 8 MILLIONS D’EUROS POUR DANIEL WASS

Mais visiblement, le dénouement semble tout de même loin de proche. À en croire les informations de Superdeporte, Valence réclamerait pas moins de 8 millions d’euros pour se séparer de Daniel Wass. Une somme bien loin de la première offre olympienne. Alors que la valeur marchande de Daniel Wass est estimée à 7 millions d’euros sur Transfermarkt, il semble difficile de voir Pablo Longoria investir autant sur un joueur de 32 ans. De plus, le latéral droit danois est en fin de contrat avec Valence en juin 2022. Reste à savoir si les deux parties parviendront à trouver un accord pour le joueur, qui veut quitter son club.

#ValenciaCF 🦇 ⚠️ | Todo sobre el tira y afloja Wass-VCF. El club lo tasa en ocho millones de euros. https://t.co/R0GRpwKJtG — Superdeporte (@superdeporte_es) August 2, 2021

LONGORIA A CONFIRMÉ UN INTÉRÊT POUR WASS

Interrogé à son sujet en conférence de presse lundi dernier, Pablo Longoria en a profité pour faire le point. Le président olympien a confirmé l’intérêt de l’OM pour Daniel Wass.

« Pour Pol, les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content. (…) Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)