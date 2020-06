Mercato OM: Valère Germain pisté à l’étranger ?

Sous contrat jusqu’en 2021, Valère Germain a réalisé une saison moyenne avec l’OM. Cependant, il aurait plusieurs touches à l’étranger…

Le bilan de Valère Germain avec l’Olympique de Marseille cette saison est moyen. Pas titulaire indiscutable, il a dépanné sur le côté droit en l’absence de Florian Thauvin. L’ancien attaquant de Nice a joué 30 matches toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 5 passes décisives. En difficulté financière, le club marseillais va devoir vendre cet été et dégraisser sa masse salariale, et Valère Germain à un salaire conséquent à l’échelle de la Ligue 1.

Des pistes en europe et aux USA

Malgré une saison décevante, l’avant-centre olympien aurait des pistes pour un départ cet été selon France Football. En effet, le club américain de Orlando City aurait montré un intérêt tout comme Mayence en Allemagne et Valladolid en Espagne. Aucun nom de club français n’est cité, alors que le mercato franco-français est ouvert depuis hier.