Mercato OM : Veretout raconte son incompréhension !

Jordan Veretout a partagé les difficultés rencontrées pendant le mercato d’été, expliquant sa surprise et sa déception après avoir été informé qu’il devait quitter l’OM malgré ses bonnes performances. Après plusieurs semaines de négociations compliquées, il a finalement rejoint Lyon, rassuré par l’intervention du propriétaire du club.

Jordan Veretout, ancien milieu de terrain de l’OM, a récemment partagé son expérience du mercato d’été dans une interview accordée au Progrès. Le joueur, qui a quitté l’OM pour rejoindre Lyon, a évoqué les difficultés qu’il a rencontrées pendant cette période.

« Le mercato d’été a été un peu difficile pour moi. Je pensais avoir fait de bonnes saisons avec Marseille, et puis, au final, on te dit de partir. » Un sentiment de surprise et de déception a marqué son été, car après deux bonnes saisons à l’OM, Veretout n’avait pas anticipé un départ aussi précipité. « Ça a été difficile à encaisser. Je ne pensais pas en arriver là. Je me disais, bon, ça va, j’ai fait deux bonnes saisons, je vais retrouver facilement. Mais ça tardait, tardait, il n’y avait rien… » Les jours passaient, et l’incertitude grandissait pour le milieu de terrain français.

À mesure que le mercato avançait, la situation devenait de plus en plus tendue. « C’était les derniers jours du mercato, on était un peu stressés. Marseille n’a pas facilité la tâche, ce qui a fait que les négociations ont pris du temps. » Cependant, un élément est venu apporter un peu de réconfort à Veretout : « Mais le propriétaire (John Textor, NDLR) nous a dit de ne pas s’inquiéter : ‘‘Il y a un joker et ce sera Jordan’’. J’étais un peu plus rassuré, et ça s’est fait les jours suivants. » Finalement, malgré les retards et les tensions, Veretout a pu rejoindre Lyon, une décision qui semble avoir apaisé ses craintes.

Ce transfert a marqué un tournant important dans la carrière de Jordan Veretout, qui vit une nouvelle aventure en Ligue 1 avec Lyon, après une expérience réussie à Marseille.