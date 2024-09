Mercato OM : Veretout révèle (avec amertume) les coulisses de son départ vers Lyon

Jordan Veretout a quitté cet été l’Olympique de Marseille pour rejoindre Lyon dans les derniers jours du mercato. L’ancien milieu de terrain olympien est revenu sur les raisons de son départ.

Au cours d’un entretien réalisé par Canal + pour le Canal Football Club, Jordan Veretout a évoqué son départ de l’Olympique de Marseille pour finalement rejoindre Lyon dans les derniers jours du mercato après avoir été écarté du groupe par les dirigeants du club marseillais durant toute la préparation estivale.

» Mon été ? Je pars en vacances, je suis très heureux, je profite avec les enfants parce que ce sont des saisons très chargées. Et puis, à quelques jours de la reprise, Medhi Benatia m’appelle et me dit : ‘Jordan, le coach est sur une autre philosophie et tu ne rentres plus dans le projet.’ J’ai répondu : ‘OK, pas de souci, maintenant il faut qu’on trouve une solution.’ J’ai quand même donné beaucoup, je n’ai jamais triché, j’étais assez bon, peut-être pas pour tout le monde, mais chez les gens avec qui je parle, certains ont trouvé ça un peu injuste . Je n’ai pas compris au final, je les ai respectés, je suis parti avec la réserve. Maintenant, je pense que le mieux, ça aurait été, avec un peu plus de classe, de faire partie du groupe en sachant que je dois partir. J’aurais compris et ça aurait été plus facile pour tout le monde », a ainsi déclaré Jordan Veretout

A LIRE AUSSI : Strasbourg – OM (1-0) : Marseille chute pour la première fois !

Retrouvez le débrief du match Strasbourg OM (1-0) à chaud avec nos consultants et journalistes

A lire aussi : Strasbourg – OM (1-0) Höjbjerg : « On n’a pas été à la hauteur »