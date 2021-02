Mercato OM : Vers le début des problèmes pour Pape Gueye ?

C’est surement la meilleure recrue du dernier mercato estival. Pape Gueye s’est imposé dans le onze de l’OM, lui qui était arrivé libre en provenance du HAC. Enfin, pas totalement car il avait préalablement signé un précontrat avec Watford qui entend bien faire valoir ses droits…

En effet, le jeune milieu de terrain avait signé un précontrat avec le club anglais de Watford avant de changer d’agent et de dénoncer ce contrat. Il avait ensuite opté pour l’OM, qui semble sûr de son bon droit dans ce dossier. Selon l’Equipe du jour, Watford a décidé de contre-attaquer en déposant l’affaire devant la FIFA. L’OM vient d’en être informé et ne semble pas surpris par cette démarche.

Watford a déposé l’affaire devant la FIFA

Les services juridiques de l’OM ont entamé des négociations depuis plusieurs mois avec les Anglais, mais le club londonien se sent lésé financièrement dans l’affaire. Un changement de cap, car une conciliation semblait possible jusqu’en décembre dernier. L’OM devra donc surement payer une indemnité dans ce dossier. En conférence de presse lors de son arrivée l’été dernier, le milieu de terrain a évoqué son faux départ à Watford.

JE DEVAIS REJOINDRE L’OM, C’ÉTAIT ÇA QUI ÉTAIT IMPORTANT — Gueye

« Mon arrivée s’est très bien passée. J’ai été bien accueilli par le groupe, et l’ensemble du staff. J’ai été bien intégré. Sur le terrain, également. Les joueurs m’ont beaucoup parlé car je suis l’un des plus jeunes de ce groupe. Je les remercie, les joueurs et l’ensemble du staff. La situation avec Watford ? J’ai bien géré ça, je ne me suis pas focalisé sur ça. Je devais rejoindre l’OM, c’était ça qui était important… Je suis très content d’être un joueur de l’OM. » Pape Gueye – Source : Conférence de Presse (13/08/2021)