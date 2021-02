OM : Pape Gueye ne veut rien lâcher !

Au terme de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux (1-1) le milieu de terrain de l’OM Pape Gueye est revenu sur la performance de son équipe.

Il a encore été l’un des meilleurs olympiens hier soir contre Bordeaux. Pape Gueye veut s’accrocher à ce point pris en Gironde pour tenter de repartir sur de bons rail en Ligue. Pour l’ancien havrais la saison est loin d’être finie.

Nous sommes un grand club, nous devons viser le plus haut possible

« Nous sommes venus chercher les trois points malheureusement, on n’a pas pu. Nous avons été solides défensivement, il y a eu des faits de jeu, les deux rouges. Nous avons montré un bel état d’esprit qui nous avait manqué lors des matches précédents. Nous avons bien bossé en équipe. À neuf contre onze, nous avons obtenu un match nul. Nous sommes un grand club, nous devons viser le plus haut possible, la saison est loin d’être finie, nous allons tout faire pour gagner les matches qui arrivent », Pape Gueye – Source : Conférence de presse