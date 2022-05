Mercato OM: Vers le retour d’un indésirable ?

Indésirable par André Villas-Boas, Kevin Strootman n’a jamais retrouvé son meilleur niveau en Serie A. Les médias italiens ne cessent de répéter qu’il va revenir à l’OM lors du mercato d’été.

Kevin Strootman est l’une des grosses erreurs de l’ère McCourt. Un énorme chèque pour le déloger de l’AS Roma puis un salaire ultra confortable, faisant de lui le joueur le mieux payé de l’effectif… Tout cela pour des prestations sportives plus que décevantes.

Strootman de retour cet été

Si bien que le Néerlandais a été contraint de trouver une porte de sortie. Après une demi-saison au Genoa en prêt, il est désormais sous contrat avec Cagliari. Malheureusement, la situation ne s’est pas amélioré pour lui. Blessé depuis la fin de l’année 2021, il devrait pouvoir revenir sur les terrains en avril prochain.

Ses prestations n’ont jusqu’alors pas convaincu les dirigeants italiens. Sans option d’achat, son prêt se terminera cet été avec Cagliari… Le club de Serie A n’aurait aucunement l’intention de recruter le milieu de terrain. Il va donc revenir à l’Olympique de Marseille et redevenir un casse-tête pour Pablo Longoria. D’après Il Corriere dello Sport, le joueur ainsi que l’équipe transalpine sont sur la même longueur d’onde et ne veulent pas continuer ensemble… Pablo Longoria devra donc régler ce problème complexe qui revient tous les étés depuis maintenant deux saisons…

La solution de Djellit pour le dossier Strootman

La situation semble compliquée pour toutes les parties, surtout avec un salaire aussi imposant. Pour tout arranger, le journaliste Nabil Djellit proposait déjà en novembre dernier de résilier son contrat, comme l’OM l’avait fait pour Mitroglou.

« Non, mais il faut le résilier Strootman. Marseille paye déjà 50 % de son salaire à Cagliari. Ils ont réussi à l’exfiltrer. Ils l’ont payé très cher, mais il faut voir ça avec Jacques-Henri Eyraud. Je n’ai rien contre Strootman, on lui propose un contrat à l’OM alors qu’il s’était fait deux fois les genoux à Rome. À l’échelle de l’OM, je crois que c’est le deuxième transfert le plus important derrière Payet. Le deuxième transfert le plus important d’un des trois plus grands clubs français de l’histoire du football français. C’est un accident industriel majeur. Je ne souhaite pas la même chose à Gerson, mais bon, c’est pareil, c’est plus de 25 millions d’euros et pour l’instant il est neutre. » Nabil Djellit— Source: La Chaîne l’Equipe (11/11/21)