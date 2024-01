Mercato OM : Vers un départ au milieu ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que le mercato hivernal 2024 vient d’ouvrir ses portes, l’OM va devoir être malin pour renforcer l’équipe amputée de 8 (voire 7) internationaux africains. D’autant que des départs ne sont pas exclus plus particulièrement au milieu de terrain…

Sans Valentin Rongier, blessé et qui ne reviendra pas avant le mois de février, Gennarro Gattuso a perdu une grosse option au milieu de terrain. Geoffrey Kondogbia est souvent blessé, Jordan Veretout pas toujours constant quand les matches s’accumulent. Pape Gueye et Azzedine Ounahi sont partis à la CAN et du coup l’arrivée d’un milieu est annoncé. En effet, Lucien Agoumé pourrait être prêté par l’Inter Milan. Cependant, selon RMC, « Marseille a besoin de recruter cet hiver. D’autant que le club n’exclut pas non plus des départs dans l’entrejeu. »

Ounahi vers l’Arabie Saoudite ? Quid de la prolongation de Pape Gueye ?

De départ pourrait concerner un des deux milieux partis à la CAN. L’Equipe précise concernant les départs lors de ce mercato d’hiver que l’international marocain « Azzedine Ounahi a des touches en Arabie saoudite ». De plus, « l’avenir de Pape Gueye semble incertain malgré des discussions pour une hypothétique prolongation de son contrat qui se termine en juin. »