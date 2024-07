Mercato OM : Vers un transfert d’un jeune lancé par Marcelino ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le mercato de l’OM bat son plein ces derniers jours et n’est pas prêt de s’arrêter. En plein ménage d’été, le club va chercher à se renforcer dans tous les secteurs mais également sur le plan des départs. Cela pourrait être le cas du jeune Emran Soglo, courtisé par plusieurs clubs en Europe, dont le contrat se termine dans un an.

La période des transferts continue de nous offrir son lot de rumeurs et de surprises. L’arrivée récente de De Zerbi à l’OM marque un grand tournant dans l’histoire moderne du club et devrait également servir pour reconstruire l’effectif. La présence de l’entraîneur italien sur le banc de l’OM donne également un argument majeur pour les jeunes joueurs souhaitant s’engager avec le club.

Vers le départ d’Emran Soglo ?

Cependant, si l’on connaît son talent pour faire progresser les jeunes joueurs, pas sûrs que tous rentrent dans les plans de De Zerbi. L’Équipe nous apprend en effet que Emran Soglo, le milieu gauche de 18 ans, serait sur le départ. Alors que son contrat se termine dans un an, l’espoir anglais n’a toujours pas signé de prolongation au club et ne devrait pas le faire.

Deux clubs intéressés

Apparu à 14 reprises avec le maillot de l’OM, le joueur aura inscrit un but et délivré une passe décisive. Lui qui était arrivé en 2021 en provenance de Chelsea devrait donc être vendu cet été, afin que l’OM ne voit pas son joueur partir libre dans un an. Deux clubs auraient manifesté leur intérêt déjà : l’Utrecht et l’Hellas Vérone. Selon le journal sportif, « toutes les parties discutent de la possibilité d’un départ désormais. »