Mercato OM : Vers une résiliation à l’amiable pour Alvaro ?

Le dossier Alvaro Gonzalez n’est lui aussi pas encore terminé. Selon les informations de L’Equipe, l’OM attend que l’espagnol trouve une porte de sortie avant de négocier une résiliation à l’amiable.

Alvaro Gonzalez devrait bel et bien quitter l’OM, après une dernière saison cauchemardesque pour le joueur. Mis à l’écart par Jorge Sampaoli notamment, il aurait pu tenter de convaincre le nouvel entraîneur de l’OM, Igor Tudor, alors qu’il lui reste deux ans de contrat avec Marseille. Mais l’espagnol privilégie un retour en Espagne et ne veut plus continuer à l’OM. Alors qu’il avait une touche en Arabie Saoudite avec le club d’Al Raed, le joueur ne serait pas intéressé.

Un départ devenu inévitable

Selon le journal l’Equipe, la direction marseillaise attendrait qu’Alvaro et ses agents trouvent une porte de sortie avant de commencer à négocier une résiliation de contrat, afin de dépenser le moins d’argent possible. Arrivé il y a deux ans, le défenseur central espagnol devrait donc stopper son aventure sur la Canebière de bien triste manière.