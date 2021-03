Mercato OM : Vidal, une vraie possibilité pour Sampaoli ?

Extrait du dernier débat Foot Marseille ce jeudi. Arturo Vidal, le milieu de terrain de l’Inter Milan, aurait été contacté par Jorge Sampaoli pour le rejoindre à Marseille. La venue du joueur de 33 ans, très peu utilisé par Antonio Conte, ne serait pas une bonne idée selon Idriss Kamsi.

Arturo Vidal, très apprécié de Jorge Sampaoli, serait suivi par l’OM. Le coach argentin, qui l’a eu sous son aile lorsqu’il entraînait la sélection chilienne, l’aurait contacté pour le faire venir dès l’été prochain sur la Canebière. Agé de 33 ans et ayant un gros salaire, sa venue ne serait pas forcément bénéfique pour l’Olympique de Marseille.

« L’OM est une option a jeter » — idriss kamsi

Pour Idriss Kamsi, qui était invité sur notre plateau, la venue d’Arturo Vidal ne serait pas une si bonne idée que ça.

« Je rate pas un match de l’Inter et franchement, il joue pas beaucoup, vu la dimension que sont en train de prendre Eriksen et Barella, il ne jouera pas de la saison. La saison prochaine, même si Conte c’est son père spirituel, avec le salaire qu’il a et les problèmes financiers de l’Inter en ce moment, qui vont vouloir dégraisser un peu… On parle beaucoup d’un départ d’Handanovic et de Vidal. Les proches de Vidal sont un peu en train de faire du lobbying pour le faire partir…Sa dernière année sera facilement rachetable mais l’OM est une option a jeter » Idriss Kamsi – Source: Football Club de Marseille (18.03.21)

