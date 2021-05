Mercato OM : Villa ne dira pas non à l’Europe… Sampaoli le veut depuis longtemps !

Le mercato olympien va être riche en rumeurs et mouvements. Alors que le départ de Florian Thauvin semble se préciser, Jorge Samapoli aimerait s’offrir l’ailier droit colombien de Boca Sebastian Villa…

Du côté du Mexique, le départ libre de Florian Thauvin pour les Tigres de Gignac ne fait plus beaucoup de doutes. Les médias locaux affirment qu’un contrat de 4 ans avec un salaire de 5M€ par an lui aurait été proposé et qu’il ne resterait que des détails pour valider cette transaction. Si cela se confirme, le club olympien pourrait recruter un ailier droit et le nom de Sebastián Villa est avancé.

Selon Marca, Jorge Sampaoli suit l’ailier colombien depuis longtemps. L’agent de Villa était à Marseille, Norman Capuozzo a même publié des cliché de La Commanderie. Le joueur dispose d’un contrat jusqu’au 31 décembre 2024 et aurait une clause de résiliation de plus de 20 millions de dollars. Il y a quelques semaines, l’ailier de 24 ans avait affiché sur la radio Super Mitre sa volonté de jouer en Europe. « J’aime beaucoup Boca, je suis reconnaissant depuis mon arrivée, mais si demain on me donne l’opportunité de jouer en Europe, je le ferai, car un joueur veut toujours grandir et en veut plus ». Ce dernier était tout proche de s’engager avec l’Atlético Mineiro dirigé par Sampaoli la saison dernière. Le coach argentin va-t-il faire le forcing pour le faire venir cet été ? On imagine mal l’OM payer la clause à Boca…

Pierre Gerbeaud, journaliste pour Lucarne Opposée en Colombie nous en a dit un peu plus sur le profil de Sebastien Villa…

« Parfois, il a tendance à vouloir en faire trop, d’être un peu croqueur et un coffre à ballon. C’est un de ses premiers défauts. Il ne lève pas toujours la tête et ne fait pas toujours les bons choix. Parfois, il va s’entêter à dribbler et faire un centre moisi… Un peu à la Radonjic où il s’entête tête baissée, il part dans son truc et il ne fait pas attention à ce qu’il a autour de lui. Ça pourrait être agaçant pour les supporters qui pourraient se dire qu’il manque de QI foot. Un point important, comme Thiago Almada, a été associé il y a peu de temps à une affaire de violence conjugale. Ça a fait grand bruit en Colombie et en Argentine. Il a d’ailleurs été mis à l’écart de Boca un moment. Sa compagne l’a accusé mais ça s’est tassé. » Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (04/05/21)