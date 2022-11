Mercato : « Je vais à l’OM, ne vous inquiétez pas, je vais y aller je vais me battre! »

Arrivé à l’OM à l’été 2020, Pape Gueye n’a pas vraiment réussi à s’imposer à l’OM. Même si le sénégalais n’est apparu que trois fois dans le onze de départ de Tudor cette saison, il n’en reste pas moins un remplaçant qualitatif utile en fin de match.

Recruté dans des circonstances houleuses, Pape Gueye s’est confié sur les coulisses de son arrivée à l’OM lors d’une interview pour Pro Direct Soccer France.

« C’est un excellent club, pour un jeune joueur tu vas beaucoup apprendre mais tu sais qu’aussi tu peux être vite critiqué, parce que tout le monde regarde l’Olympique de Marseille, dans le monde entier. Pour un jeune joueur on se pose la question, est-ce que tu es prêt ? J’ai réfléchi quelques jours et j’ai dit « Je vais à Marseille ». Je rassemble toute ma famille et je leur dis « Je vais à Marseille, vous inquiétez pas, je vais y aller je vais me battre. La pression, ne vous mettez pas de pression, c’est moi qui vais avoir la pression. ». Villas-Boas m’appelle « Salut Pape tu vas bien ? » avec son accent, ça m’a fait drôle parce que je le voyais à la télé quand j’ai vu qu’il m’appelait ça m’a fait plaisir. Il m’a dit « Pape, il y a la Ligue des Champions, il y a la Ligue 1, il y a les matchs de Coupe, tu vas venir à Marseille, tu vas progresser parce que tu vas être qu’avec des bons joueurs et tu vas jouer. Je te dis pas que tu vas être titulaire indiscutable… ». Il me fait comprendre qu’il y a tellement de matchs que je vais jouer. Il a été très honnête. » Pape Gueye – Pro Direct Soccer France – 17/11/2022

Encore aujourd’hui, le cas Gueye est un dossier épineux : avant de s’engager pour Marseille, le joueur avait paraphé un pré-contrat avec Watford. Pour des raisons financières et un changement d’agent, le sénégalais a finalement signé à Marseille, et est entré en conflit avec le club anglais.

Pape Gueye a été condamné à une suspension de quatre mois pour toutes les compétitions FIFA et l’Olympique de Marseille a écopé d’une amende de 2 millions et demi d’euros à verser à Watford, mais aussi d’une interdiction de recrutement pour deux mercatos. Une décision dont Pablo Longoria a d’ores et déjà fait appel devant le Tribunal arbitral du sport.

Le président olympien s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet en restant prudent.

« Cela prend du temps. Je ne suis ni confiant, ni pessimiste. On doit respecter le procès. Le TAS prend des décisions cohérentes. Cela n'aura pas d'impact sur le mercato hivernal. » Pablo Longoria – Conférence de presse- 16/11/2022