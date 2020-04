Mercato OM : Villas-Boas à la lutte avec le LOSC pour une valeur sûre (et peu onéreuse) de Ligue 1 ?

En attendant une reprise hypothétique de la Ligue 1 et les conséquences financières sur l’OM de cet arrêt, le club doit préparer la saison prochaine. Le recrutement devra être peu cher et malin. Le strasbourgeois Adrien Thomasson serait ciblé…

L’OM ne devrait pas avoir de gros moyens cet été pour renforcer son équipe. Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas pourraient faire une partie de leurs emplettes en France. Selon France Football, « le milieu de Strasbourg Adrien Thomasson est suivi par plusieurs clubs français et étranges, à commencer par le LOSC et Marseille en Ligue 1. »

Thomasson, un joueur polyvalent avec plus qu’un an de contrat

Ce gaucher de 26 ans peut jouer à plusieurs postes au milieu de terrain. Le joueur a marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison et n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain. Son profil est séduisant, d’autant que le montant de son transfert ne sera pas élevé. Strasbourg l’avait récupéré de Nantes en fin de contrat en 2018. Alors que le LOSC aimerait refaire un coup à la Benjamin André, l’OM et plus particulièrement son coach aiment son profil.

AVB avait d’ailleurs glissé un mot sur Thomasson lors d’une conférence de presse en janvier dernier, il évoqué le match face à Strasbourg.

J’apprécie beaucoup Thomasson — Villas-Boas