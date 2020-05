Mercato OM: « Villas-Boas… c’est du 50/50 »

L’OM est qualifié pour la Ligue des Champions, et c’est en grande partie grâce à son entraineur Villas-Boas. S’il a déclaré vouloir rester à Marseille la saison prochaine, rien n’est certain pour Matthieu Grégoire journaliste l’Equipe…

André Villas-Boas revient à Marseille la semaine prochaine pour discuter avec les dirigeants olympiens. Alors qu’il a exprimé son envie de rester à l’OM, rien n’est encore officiel. En effet, selon le journaliste l’Equipe Matthieu Grégoire, le coach portugais pourrait partir si toutes les conditions ne sont pas réunies…

Il s’est exprimé sur un live Instagram de Nabil Djellit:

« Ce n’est pas sûr du tout que André Villas-Boas reste à Marseille la saison prochaine. A l’heure actuelle, c’est du 50-50. Il va faire pression sur la direction pour que lui et Andoni Zubizarreta aient les pleins pouvoirs. Il va faire en sorte d’avoir un petit budget mercato pour faire des bons coups en Europe. Si Villas-Boas s’en va Zubizarreta s’en ira, en septembre dernier il a déjà eu chaud car McCourt a considéré que l’espagnol n’a pas assez vendu de joueur… » Mathieu Grégoire— Source: Live Instagram

