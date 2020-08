Mercato OM : « Villas Boas cherche la perle rare ! »

Extrait du dernier DFM de ce lundi. Même si rien ne fuite concernant d’éventuels noms, notre consultant Jean Charles De Bono sait que le coach travaille à la venue d’un attaquant. Et selon lui, André Villas-Boas ne veut pas se tromper sur l’heureux élu !

On le sait, l’une des priorités de l’OM est de recruter un attaquant. Même si aucun nom concret n’est évoqué, Jean Charles De Bono sait qu’André Villas-Boas travaille activement sur cette piste. Et le coach portugais veut viser juste sur ce dossier…

POUR LE MOMENT, RIEN DE CONCRET ne RESSORT — De Bono

« J’ai cherché, mais pour le moment il n’y a rien de concret qui ressort. Il y a beaucoup de noms qui circulent… On le sait, Villas-Boas ne veut pas se tromper. Il cherche « la perle rare »… Donc il va être obligé d’attendre. Cette année, le mercato est beaucoup plus long, donc le club va prendre son temps. Mais pour l’instant, il n’y a vraiment rien qui ressort. C’est certain que ça ne sera pas Max-Alain Gradel, qui a signé à Sivasspor. On ne peut s’en tenir qu’à ce qu’a déjà annoncé Villas-Boas : ça sera surement un prêt, une fin de contrat, et ça pourra être un joueur expérimenté. Ça dépendra aussi des départs… »

Jean-Charles De Bono – Source : Débat foot Marseille (17/08/2020)

