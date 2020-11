Mercato OM : Villas-Boas confirme son intérêt pour Simakan mais a préféré Balerdi !

Après la grosse claque reçue à Porto en Ligue des Champions, André Villas-Boas était en conférence de presse ce jeudi. Avant le déplacement à Strasbourg en Ligue ce vendredi, le coach portugais a évoqué le profil de Mohamed Simakan.

Le défenseur Mohamed Simakan, né à Marseille et passé par le centre de formation de l’OM, était bien une cible du coach olympien cet été. André Villas-Boas a confirmé que son profil a été étudié mais c’est l’argentin Leonardo Balerdi qui a été choisi…

Simakan, on a parlé de lui comme un jeune joueur du futur mais on a choisi Balerdi. On aime les qualités de Simakan. »

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (05/11/2020)

