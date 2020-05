Mercato OM : « Villas-Boas? Il est amoureux de Marseille mais… »

En compagnie de Karim Attab sur Maritima, Mohamed Bouhafsi s’est exprimé sur le cas d’André Villas-Boas. Selon le journaliste de RMC, le coach portugais veut rester à l’OM.

Dans l’émission le Bar des Supporters de Maritima, Mohamed Bouhafsi a évoqué la récente interview qu’André Villas-Boas lui a accordé sur RMC.

… AVB a envie de découvrir le monde et d’être ambitieux– BOUHAFSI

Selon le journaliste, le coach portugais a envie de rester à Marseille mais qu’il sera difficile pour l’OM de le convaincre, surtout avec la crise que le monde traverse.

« On a passé 40 min avec Villas-Boas au téléphone. Il a été adorable, très sympathique. Il y a beaucoup de messages à en retenir. Je pense sincèrement qu’il a envie de rester à l’Olympique de Marseille et que le club est à une croisée des chemins. Il aime la nature, la découverte, le monde mais il est très attaché aux Marseillais, à cette mentalité… Porto ça ressemble beaucoup à Marseille, au niveau de la mentalité. Il est amoureux de Marseille mais il a envie de découvrir le monde et d’être ambitieux. Mais ce n’est pas facile de l’être avec cette crise du COVID-19 »

Mohamed Bouhafsi – Source : Maritima