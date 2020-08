Mercato OM : Villas-Boas pas fermé à l’idée de recruter des joueurs plus expérimentés !

L’Olympique de Marseille présentait aujourd’hui ses deux premières recrues du mercato : Pape Gueye et Leonardo Balerdi. À cette occasion, l’entraîneur André Villas-Boas était également présent…

« On cherche des jeunes et des expérimentés ! »

« Pape Gueye, c’était plutôt pour renforcer l’effectif. Si quelqu’un part, il faut aller sur le mercato pour le remplacer. (…) Si on va prendre des joueurs expérimentés ou que des jeunes ? On cherche un peu les deux. C’est dû à la spécificité du mercato de cette année : on doit avoir plusieurs options. On a mis sur notre liste des noms et des profils variés. Plutôt des joueurs en fin de contrats ou en prêts. On a des préférences sur cette liste mais comme ce sont des joueurs connus et importants, on a de la concurrence pour les faire signer. On espère obtenir nos priorités. Mais ça peut durer jusque fin septembre après la trêve et les deux premiers matches officiels. L’équipe se porte bien, pour le moment il s’agit plutôt de la base de l’année dernière avec quelques renforts. Après les deux premiers matches, j’espère qu’on pourra y voir plus clair. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

#AVB: « On piste des joueurs en fin de contrat ou des prêts » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 13, 2020