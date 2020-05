Mercato OM : Villas-Boas piste un attaquant brésilien low cost ? Son agent confirme ?

Sans la vente de joueurs, l’OM est dans le rouge et ne dispose pas de moyens pour recruter. Le staff olympien cherche donc des solutions low cost… Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas auraient dans leur viseur un attaquant brésilien bientôt en fin de contrat…

L’OM cherche un attaquant pour épauler Dario Benedetto la saison prochaine. Alors que l’avenir de Valère Germain, dont le contrat se termine en 2021, reste incertain et que Kostas Mitroglou va faire son retour à Marseille, le staff cherche un buteur supplémentaire. Mbaye Niang (Rennes) semble trop cher, Villas-Boas pourrait tenter de faire venir un buteur brésilien qu’il a affronté quand il entraînait en Chine…

L’OM vise Raphael Silva, libre en décembre ?

Selon Calciomercato, l’OM serait intéressé par le profil de Rafael Silva. Cet attaquant brésilien de 28 ans a fait un court passage par le club suisse du FC Lugano (2013-2014), avant de rejoindre le championnat du Japon. Puis en janvier 2018, il s’est engagé en Chinese Super League, au Wuhan Zall. Rafael Silva avait affronté le Shanghai SIPG d’André-Villas-Boas en Ligue des Champions asiatique en 2016-2017. Il avait marqué 3 buts lors des 4 matches avec son équipe japonaise face au club coaché par AVB… Silva sera libre en décembre prochain, le coup de son transfert cet été devrait donc être bas.

Silva n’a donc jamais évolué dans un « grand championnat » et aimerait donc tenter sa chance en Europe (malgré son passage en Suisse) comme un certain Dario Benedetto. Interrogé par le même média italien, son agent Marcelo Mascagni confirme l’intérêt d’un gros club français. La Fiorentina et Parme seraient aussi attentif à son cas…

Il y a un grand intérêt d’un grand français pour Silva — Son agent

«Nous voulons transférer Rafael Silva dans un club européen. Il y a un grand intérêt d’un grand français, mais nous parlons aussi avec des clubs de Serie A. C’est un grand attaquant, très expérimenté et doté de qualités techniques, au cours des 3 dernières années, il a marqué plus de 50 buts » Marcelo Mascagni – source : Calciomercato