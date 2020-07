Mercato OM : Villas-Boas tient sa priorité (repérée en 2018) en défense

Après avoir recruté le jeune milieu de terrain Pape Gueye, l’OM devrait rapidement officialiser une seconde recrue. Un défenseur central, priorité d’André Villas-Boas est attendu…

André Villas-Boas veut un défenseur central et aurait trouvé son bonheur en Allemagne. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Leonardo Balerdi devrait rejoindre l’OM. Selon l’Equipe, le club olympien et Dortmund sont d’accord sur l’essentiel concernant un prêt avec option d’achat. Si quelques détails restent à régler, le prix de l’option serait fixé à 15M€. Un montant élevé et qui se rapproche de 15,5M€ investis par le BVB il y a un an…

Villas-Boas l’avait découvert en 2018, les recruteurs marseillais l’ont observé…

Le quotidien sportif précise qu’André Villas-Boas avait repéré le défenseur à Boca en 2018. Le technicien portugais avait effectué un audit pour le club argentin alors qu’il était pressenti en devenir le coach. Selon nos informations, Leonardo Balerdi a été supervisé à plusieurs reprises par les scouts marseillais. La cellule de recrutement a étudié et validé son cas sur demande du coach mais aussi de l’ancien duo Zubizarreta / Valentin. L’argentin devrait être la seconde recrue de l’OM cet été, second dossier travaillé collégialement…

Le chiffre : 1

C’est le nombre de titularisation de Balerdi cette saison avec Dortmund. Le défenseur central ou milieu a participé à 7 matches mais une seule fois dans la peau d’un titulaire…