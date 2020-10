Mercato OM : Villas-Boas (un peu) inquiet et tendu…

Le mercato 2020 s’est terminé hier à minuit. L’OM a validé trois dossiers dans les dernières heures, mais n’a pas réussi à boucler l’arrivée d’un latéral droit…

L’OM a donc trouvé des solutions pour Bouna Sarr (transféré pour 10M€ au Bayern) et Maxime Lopez (prolongé et prêté à Sassuolo avec OA obligatoire). Dans l’autre sens, Michael Cuisance a été prêté par le Bayern avec une OA estimée à 18M€ par l’Equipe. L’OM a tout tenté pour faire signer un latéral droit et plus précisément Joakim Maehle dans les dernières heures du mercato. Mais Genk s’est montré trop gourmand, en exigeant 15M€, le deal ne s’est donc pas fait. De quoi contrarier AVB…

Villas-Boas voulait remplacer chaque partant, ce n’est pas le cas pour Sarr !

Le coach avec une exigence claire, recruter à moindre coût et garder son effectif. En cas de départ d’un joueur de la rotation, un remplaçant devait être recruté. Si cela a été fait pour Maxime Lopez avec Michael Cuisance, le poste de latéral droit laissé vacant par Bouna Sarr n’a pas été comblé. Villas-Boas n’a donc plus que Sakai à ce poste. L’Equipe explique que le technicien portugais était un peu tendu et inquiet hier soir. Cependant, l’OM pourrait cherche à faire signer un latéral droit évoluant France en qualité de joker comme cela avait été fait avec Rongier l’été dernier. Reste à trouver un club prêt à laisser filer un de ses défenseurs sans pouvoir le remplacer. Pas évident !