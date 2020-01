Mercato OM : Villas-Boas veut prêter trois jeunes?

En manque de temps de jeu à l’OM, André Villas-Boas songerait à céder en prêt Chabrolle, Ali Abdallah et Alexandre Phliponeau.

André Villas-Boas a donné du temps de jeunes à quelques jeunes du centre de formation. De Lihadji à Aké en passant par Lucas Perrin, le coach portugais a décidé de mettre les minots sur le devant de la scène, bien que pour Isaac Lihadji, la situation est quelque peu différente.

C’est mieux qu’ils profitent de plus de temps de jeu — AVB

L’ancien entraîneur du FC Porto souhaiterait donc céder les autres jeunes « placardisés » en prêt afin qu’ils gagnent du temps de jeu. Il l’a expliqué en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre qui opposera l’OM à Trélissac dimanche en Coupe de France.

A LIRE AUSSI : Infirmerie OM : Villas boas refait le point sur la date de retour de Thauvin

« La situation idéale pour un jeune c’est de gagner sa place dans l’effectif. Mais pour Abdallah, Phliponeau et Chabrolle, j’ai accepté leur départ en prêt et on regarde. C’est mieux qu’ils profitent de plus de temps de jeu si c’est dans une ligue compétitive sinon autant rester au club. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse