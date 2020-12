Mercato OM : Villas-Boas veut rattraper ce raté en recrutant un attaquant cet hiver !

Ce jeudi, André Villas-Boas était présent en salle de presse au centre RLD. Le coach olympien a parlé du mercato et a précisé qu’il aimerait faire signer un numéro 9 en janvier. Un temps en visage, l’option d’un repositionnement de Luis Henrique en pointe semble bel et bien enterrée…

On a fait cette erreur avec ce poste de numéro neuf, on espère régler les choses en janvier… — Villas-Boas

« Il nous a manqué un 9 de référence au mercato. On s’est peut être raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur que l’on avait imaginé avec la possibilité de jouer dans cette position. Il va peut-être falloir faire quelque chose en janvier. On est content que Luis Henrique soit venu pour les choses que je vous ai expliqué (voir « SI ON LAISSE LUIS (HENRIQUE) EXPLOSER AU BRÉSIL, LE PRIX DU TRANSFERT SERAIT DE 20 / 30M€ ET C’EST FINI POUR NOUS »). Vous avez vu que City a fait signer un joueur argentin de 17 ans pour 17M€. Ce type de joueur si tu attends tu vas payer plus pour eux. Luis est là pour le futur, je dois lui laisser du temps. (…) On a fait cette erreur avec ce poste de numéro neuf, on espère régler les choses en janvier… » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (03/12/2020)