Mercato OM : Visite médicale, derniers détails financiers, les dernières infos de Fabrizio Romano sur Wahi

Comme annoncé depuis quelques jours, l’attaquant de l’Olympique de Marseille s’apprête à rejoindre le club allemand Eintracht Francfort. L’ancien joueur du RC Lens et de Montpellier doit passer sa visite médicale dans les prochaines heures.

L’Olympique de Marseille et l’Eintracht Francfort ont trouvé un accord pour le transfert d’Elye Wahi en Bundesliga. Recruté par l’OM l’été dernier en provenance du RC Lens, l’attaquant français est sur le point de s’engager officiellement avec le club allemand. Comme le rapporte le journaliste italien Fabrizio Romano ce vendredi matin, le buteur olympien est attendu dans les heures à venir pour finaliser sa visite médicale.

🔴🦅 Eyle Wahi will undergo medical at Eintracht Frankfurt today after deal agreed on Thursday with OM. €26m fixed fee, €3m add-ons, 12% sell-on clause. pic.twitter.com/FHUuwzoWC5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2025

A lire aussi : Mercato OM : Un nouveau détail important révélé sur le gros transfert de Wahi

les détails financiers du transfert de Wahi

Fabrizio Romano précise également les détails financiers de l’opération. Le montant de l’opération s’élève à 26 millions d’euros, avec 3 millions d’euros de bonus et un pourcentage de 12 % sur la plus-value lors d’une future revente. Les négociations touchent à leur fin, et si tout se déroule comme prévu, Wahi pourrait s’envoler dans les prochaines 24 heures pour officialiser un contrat de quatre ans et demi avec Francfort. Ce transfert permettra ainsi à l’OM de rentrer dans ses frais, six mois seulement après l’arrivée de l’attaquant, d’autant que selon les informations de La Provence, les 5 M€ en bonus promis à Lens lors du transfert d’Elye Wahi (22 ans) l’été dernier ne seront pas versés par le club marseillais.

A lire aussi : Mercato OM : 4 noms pour succéder à Wahi déjà à oublier !