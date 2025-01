Mercato OM : 4 noms pour succéder à Wahi déjà à oublier !

Alors que les négociation autour du transfert d’Elye Wahi semblent proche d’un accord, l’OM explore plusieurs pistes pour remplacer l’attaquant de 22 ans, mais reste calme sur le marché…

Les négociations pour le transfert d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort avancent favorablement, mais l’Olympique de Marseille commence déjà à réfléchir à des solutions pour compenser son éventuel départ. Parmi les joueurs envisagés pour renforcer l’attaque marseillaise, Mathys Tel, Marcus Rashford, Santiago Giménez et Brian Brobbey ont été évoqués. Cependant selon le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, pour diverses raisons, ces pistes ne semblent pas aboutir. Les dirigeants de l’OM privilégient une approche calme et réfléchie, excluant toute idée de « panic buy » durant ce mercato. Le club se dit prêt à poursuivre la saison avec les joueurs offensifs actuels, sans précipitation dans ses choix.

Mathys Tel, Marcus Rashford, Santiago Giménez et Brian Brobbey ne viendront pas à l’OM !

Fabrice Hawkins a précisé via son compte X : « Les négociations se poursuivent et avancent dans le bon sens pour le transfert d’Elye Wahi à Francfort. Pour le remplacer, Marseille a pensé notamment à Mathys Tel, Marcus Rashford, Santiago Giménez et Brian Brobbey. Pour différentes raisons ces pistes n’aboutiront pas. Les dirigeants de l’OM continuent à chercher mais il n’y aura pas de « panic buy ». Le club peut très bien finir le championnat avec les offensifs actuels. »