Mercato OM : « Vitinha était instinctif, relâché, obstiné »

Pour Modou Sougou, Vitinha n’a pas encore montré à l’OM, le joueur qu’il est vraiment. Pour le Sénégalais, l’attaquant de 23 ans est sûrement sous pression à cause de tous les changements dans sa vie, mais il croît en lui.

Interrogé par La Provence, l’ancien joueur de l’OM, Moudou Sougou s’est exprimé sur le cas Vitinha, qu’il a connu au Portugal. pour l’ancien international sénégalais, les supporters olympiens n’ont pas encore vu le vrai visage du Portugais : « Il part d’encore plus loin que Malinovskyi et Ounahi. Il est déraciné, n’a pas l’expérience pour relativiser. Il a une pression folle à cause de son transfert. Ce n’est pas le garçon que j’ai découvert au Portugal. Il était instinctif, relâché, obstiné. »

L’OM peut avoir des raisons d’y croire pour Vitinha, André-Pierre Gignac et Jean-Pierre Papin avaient tous les deux connus des premiers pas difficiles sous le maillot phocéen. Pour Vitinha, la patience est donc de rigueur et ne plus lui faire confiance serait un aveu d’échec terrible pour l’OM, qui l’a acheté 32 millions d’euros l’hiver dernier.

Pablo Longoria croit toujours en lui

En conférence de presse, Pablo Longoria a montré son soutien à son avant-centre, malgré les débuts compliqués, le président olympien croit toujours en Vitinha : « Je reste très confiant. Il a toutes les caractéristiques qu’on recherche chez un attaquant. Il a besoin d’une période d’adaptation. Il est arrivé un jeudi, il a joué le dimanche. Puis il est entré dans la rotation. Peut-être que c’était nécessaire. Un attaquant vit toujours de sa confiance. » Pour Longoria, il ne faut pas oublier ce que l’attaquant de 23 ans a déjà montré, notamment au Portugal : « On aurait pu avoir plus de performances de Vitinha sur les premiers mois. Mais c’est vrai aussi qu’il était un des meilleurs attaquants du championnat portugais et l’un des meilleurs buteurs de l’Europa League. »