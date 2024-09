Mercato OM : « Wahi il faut être un peu patient »

Dans le debrief de l’Olympico, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé sur le cas d’Elye Wahi.

Après un début de saison en dessous des attentes, notamment sur le match à domicile face à Reims, Elye Wahi pose toujours des questions. Notre consultant Jean-Charles De Bono est lui toujours aussi confiant concernant le buteur français. « Wahi il faut être un peu patient, on a vu l’état d’esprit d’hier quand il fait la fête avec tous ses partenaires, il ne boude pas, il a que 21 ans. On sait que l’Olympique de Marseille c’est dur, il a un transfert lourd, on lui demande beaucoup. Il y a eu cette histoire quand il a signé, mais il a des qualités. Moi je suis confiant pour ce joueur, sincèrement, après il y aura la concurrence avec Maupay. Y aura peut-être de la concurrence avec Jonathan Rowe devant, on ne sait pas comment ça peut se passer. », a déclaré l’ancien joueur de l’OM.





