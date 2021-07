Mercato OM : « Wass est un joueur capable de prendre la place de tout le monde ! »

L’Olympique de Marseille serait proche de récupérer le polyvalent Daniel Wass pour notamment épauler Pol Lirola au poste de latéral droit. Dans cet extrait de notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono nous explique que le Danois a la qualité pour prendre la place de n’importe quel joueur !

L’Olympique de Marseille est à la recherche de latéraux pour épauler Jordan Amavi qui est pour le moment le seul joueur de formation à ce poste dans l’effectif de Sampaoli. Le nom de Daniel Wass a été cité à plusieurs reprises et validé par Pablo Longoria en conférence de presse.

« Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)

Il est capable de suppléer beaucoup de joueurs, il a de l’activité, de l’expérience…– DE BONO

Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé au sujet d’une probable arrivée de l’international danois. Selon lui, il faudra se méfier du joueur de Valence…

« Wass? Même si Lirola vient, il est capable de jouer de partout lui ! Attention à Wass. Il va venir sur la pointe des pieds mais qui est capable de prendre la place de tout le monde. Si ce joueur venait, ce serait une très bonne acquisition. Il est capable de suppléer beaucoup de joueurs, il a de l’activité, de l’expérience. Il a de qualité au niveau de ses centres, de ses passes… Sa participation au jeu. J’aime beaucoup ce joueur, il est toujours au devoir, dans l’état d’esprit et il est capable de jouer à tous les postes ! A gauche, à droite, dans le milieu de terrain… Il est vraiment très polyvalent. Il a de l’expérience, il sait se gérer sur un terrain. Il a une faculté bien entrer dans les contres. Il est international, on a pu le voir à l’Euro avec le Danemark. Il ne parle pas beaucoup mais il agit ! J’ai l’impression que le joueur lui-même a envie de venir. Il connait la Ligue 1, il connaît la ferveur du Vélodrome. Je pense qu’il arriverait à le gérer assez facilement. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)

