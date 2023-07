Mercato OM : West Ham fait un autre choix que Guendouzi pour remplacer Rice !

West Ham aurait choisi un autre joueur qui Mattéo Guendouzi pour renforcer son milieu de terrain. Les Hammers, qui viennent de perdre Declan Rice, feraient le forcing auprès de la Juventus pour pouvoir rapidement signer Denis Zakaria.

Mattéo Guendouzi est annoncé dans le viseur de West Ham depuis plusieurs mois, le club londonien semble pourtant avoir choisi un autre milieu de terrain pour remplacer Declan Rice. Selon le journaliste italien, Marco Conterio, le milieu de terrain suisse de la Juventus, Denis Zakaria, pourrait rejoindre les Hammers dans les prochains jours.

⚪⚫ Giorni decisivi per Denis Zakaria, i cambiamenti nelle dirigenze di #WestHam e #Juventus hanno spostato di qualche giorno i contatti per provare a trovare l’intesa. Gli Hammers vogliono cercare di definire presto per il mediano svizzero in uscita dai bianconeri https://t.co/6wfnrlvRFq

— Marco Conterio (@marcoconterio) July 5, 2023