Mercato OM : West Ham va mettre 21M€ sur un milieu de terrain (ce n’est pas Guendouzi)

West Ham va toucher le jackpot avec la vente de Declan Rice à Arsenal, du coup le club anglais va avoir de quoi investir pour recruter notamment au milieu de terrain. Le nom de Mattéo Guendouzi est évoqué depuis plusieurs mois, mais la recrue à ce poste devrait bien être Denis Zakaria.

En effet, selon le journaliste italien Nicolò Schira, un accord semble proche entre la Juventus et West Ham. « Juventus demande une obligation d’achat sous certaines conditions pour vendre Denis Zakaria à West Ham, ces derniers ont proposé un package de 21M€ (prêt + option d’achat). Le milieu de terrain a donné sa disponibilité pour rejoindre le club anglais. Les 2 clubs sont confiants pour trouver un accord. Pourparlers en cours. » Mattéo Guendouzi est-il une cible pour West Ham ? L’international français pourrait rester à l’OM si Marcelino compte sur lui.

#Juventus ask an obligation to buy upon reaching certain conditions to sell Denis #Zakaria to #WestHam, who have offered a package of €21M (loan + option to buy). The midfielder has given his availability to join #WHUFC. 2 clubs are confident to reach an agreement. Talks ongoing https://t.co/fRLK779WZi

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 11, 2023