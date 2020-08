Mercato OM : « Zequiri, ça peut être une situation à la Caleta Car… »

Extrait DFM. Mourad Aerts revient sur la rumeur actuelle du mercato à l’OM, l’attaquant kosovar Andi Zeqiri (21 ans). Ce dernier évolue sous le maillot de Lausanne, en D2 Suisse (promu en D1).

André Villas-Boas cherche à recruter à deux postes bien distincts, un latéral gauche et un avant-centre. Concernant ce dernier, une rumeur lancée par un journaliste kosovar circule ces derniers temps: l’OM aurait trouvé un accord avec l’attaquant de Lausanne, Andi Zeqiri, promu en D1 suisse. Mourad Aerts fait le point sur la situation.

Il a l’air d’être prometteur — Mourad

« On ne le connait pas ce joueur. Il a l’air d’être prometteur. C’est un jeune international espoir suisse mais issu de la diaspora du Kosovo. Il devrait porter les couleurs du Kosovo. Lausanne, son club, appartient à Jim Ratcliffe, le propriétaire de l’OGC Nice. Logiquement, s’il devait y avoir un transfert ce serait direction les Aiglons. Mais si Vieira (coach) n’en a pas besoin… Regardez Caleta Car, il jouait pour Salzbourg et pourtant il a fini à l’OM et non pas à Leipzig (même propriétaire que Salzbourg : Red Bull). Zequiri, ça peut être une situation à la Caleta Car. Il m’a l’air très prometteur, reste à voir par la suite… »

Mourad Aerts – Source : DFM



