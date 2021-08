Mercato : Pablo Longoria livre la condition pour que Almada, Lirola et Wass rejoignent l’OM !

En conférence de presse ce jeudi pour la présentation de William Saliba, Pablo Longoria s’est exprimé sur les chances de voir arriver trois joueurs : Pol Lirola, Daniel Wass et Thiago Almada. Le président espagnol continue d’attendre qu’un vente soit effectuée avant de pouvoir activer ces pistes.

L’Olympique de Marseille a eu plusieurs dossiers à gérer ces dernières semaines. Malgré des intérêts très fort pour Daniel Wass et Pol Lirola, il n’y a toujours aucun latéral droit dans l’effectif. Questionné à ce sujet, Pablo Longoria s’est expliqué en réaffirmant qu’il n’y aurait pas d’arrivées sans départs.

Nous voulons nous renforcer dans les positions dans lesquelles nous ne sommes pas au complet

Sur la question de Thiago Almada, il va plus loin en expliquant qu’il doit d’abord combler les trous de l’effectif avant de songer à recruter un joueur offensif alors que l’OM en est déjà pourvu. Autre point important qui n’a pas été soulevé par le président ce jeudi : la place des extra-communautaires ! Le jeune joueur de Vélez Sarsfield n’ayant que la nationalité argentine va devoir patienter qu’un sud américain de l’OM quitte le club.

« C’est toujours la même situation. On doit chercher à compléter l’effectif. Je ne suis pas content avec moi-même. Ce sera toujours mieux d’avoir l’effectif au plus tôt dans la saison. Le marché est compliqué. Sur les arrivées, on a parlé de négociations avec Pol. On parle avec la Fiorentina. Il faut être patient pour avoir toutes les clés. Sur Wass ou Lirola, ce sont des clubs qui n’ont pas fait beaucoup d’opérations. Cela commence à s’activer maintenant. (…) Il y a beaucoup d’informations dans la presse dans ces derniers jours. Il y aurait une possibilité pour qu’il rejoigne Atlanta United (club de MLS, ndlr). Nous voulons nous renforcer dans les positions dans lesquelles nous ne sommes pas au complet (les latéraux, ndlr). Du moment où nous ne vendons pas de joueurs dans ces postes, nous ne recruterons pas. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/08/21)