Mercato : Payet lâche le nom d’un gros club qu’il a refusé pour retourner à l’OM !

Dans l’émission Le Vestiaire, diffusée ce lundi sur RMC Sport, Dimitri Payet s’est confié sur son choix de carrière. Il raconte pourquoi il a opté pour l’OM plutôt que pour d’autres options…

Présent avec William Saliba, Amine Harit et Pape Gueye, Payet a confié qu’il avait dû faire un choix fort en 2017 quand il a quitté West Ham…

Il y avait Manchester United et d’autres — Payet

« Je ne suis pas quelqu’un qui vit avec des regrets. J’ai fait un choix, qui était aussi bien sportif que familial, de revenir à Marseille. Il y avait aussi d’autres clubs, de grands clubs. Il y avait Manchester United et d’autres. C’était un choix personnel et familial. Je pense que ça a été le meilleur pour moi et ma famille. J’ai eu la chance de connaître l’OM et maintenant que vous y êtes, vous savez ce que c’est, a-t-il lancé à ses partenaires. Forcément, pouvoir passer toutes ces années ici et finir ma carrière ici, c’est quelque chose d’énorme pour moi et ma famille. J’espère bien finir ici, le plus tard possible, et partir en laissant une bonne trace. » Dimitri Payet – Source : RMC, émission Le Vestiaire (11/04/2022)

Dans un autre extrait de cette émission Le Vestiaire qui a été diffusée lundi à 21h, le milieu offensif a décrit ce qu’il pensait de l’international français avant de débarquer à l’Olympique de Marseille… Payet n’a pas hésité à lui répondre avec une punchline qu’Harit compte conserver et ressortir !

« Je ne te mens pas, je pensais que tu étais un crevard avant de venir ! Parce que tu connais… En général les grands noms comme ça, quand les mecs sont les joueurs phares d’une équipe, ils ont ce besoin de marquer tout le temps. Ils veulent toujours être devant tout le monde, être la personne qui occupe le plus d’espace et tout ça. Mais franchement, j’ai été surpris ! T’es pas un mec comme ça. » Amine Harit – Source : RMC, émission Le Vestiaire (11/04/2022)

La deuxième fois cela a été plus difficile à digérer – Payet

« J’ai vécu ça difficilement. Au-delà de la douleur physique c’est aussi ce sentiment d’être désigné coupable alors qu’on est la victime. Il y a eu ce premier acte à Nice et puis le second à Lyon. La deuxième fois cela a été plus difficile à digérer car j’ai compris qu’il n’y aurait pas de solidarité entre les joueurs, entre les clubs ou les dirigeants. Et c’est là que je me suis dit que c’était peut être plus grave que ce que je pensais. Sur les deux incidents, les seules excuses que j’ai eues où j’ai senti que c’était sincère, c’était Christophe Galtier. Il y a eu des excuses de la part des dirigeants niçois mais c’était lors de la commission et je pense que c’était plus pour se défendre devant la commission. Je n’ai pas senti de sincérité dans ces excuses là, à Lyon non plus… Personne n’a demandé de mes nouvelles, que ce soit les joueurs, les arbitres, les délégués, c’est là que j’ai compris qu’il y avait beaucoup de travail à faire… Je le suis dis qu’il fallait trouver des solutions pour que cela n’arrive plus que ce soit pour Payet, Neymar ou Mbappé. Il n’y a plus de clubs ou de rivalités dans ce genre de situations, il faut protéger les joueurs » Dimitri Payet – Source : Brut 03/04/22)