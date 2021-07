Mercato : « Peut-être que Balerdi n’est pas prêt à jouer à l’OM… »

Leonardo Balerdi a l’air d’être très apprécié par Jorge Sampaoli. Malgré ses erreurs et son niveau de jeu fluctuant, le coach argentin a souhaité le conserver et le racheter au Borussia Dortmund. Dans cet extrait de notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Stéphane Sparagna, ancien défenseur de l’OM, pense qu’il devrait prendre un peu plus de temps avant de le titulariser.

L’Olympique de Marseille a recruté de nombreux défenseurs centraux depuis le début de ce mercato ! Leonardo Balerdi a signé officiellement, Luan Peres est récemment arrivé. L’OM a également recruté William Saliba en prêt en provenance d’Arsenal après un passage à l’OGC Nice plutôt concluant.

Pour un joueur, c’est plus intéressant de partir libre — SPARAGNA

Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi, notre invité Stéphane Sparagna s’est exprimé au sujet de la concurrence en défense. Selon l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi ne devrait pas débuter titulaire la saison prochaine.

« Il commence à y avoir beaucoup de défenseurs centraux. Il n’y a que Luan Peres qui peut vraiment jouer à gauche de ce que j’ai compris. Ca laisserait Caleta-Car, Alvaro, Saliba… A l’instant T, même si je n’ai pas vu les matchs amicaux j’ai vu des extraits, des commentaires et les avis d’après-match mais Balerdi doit avoir un manque de confiance. Soit c’est ça, soit il est encore jeune et a besoin d’expérience, soit il n’est pas prêt. Même au club de l’OM ! Parce qu’on sait qu’il y a beaucoup de pression donc est-ce qu’il est vraiment prêt? Je ne sais pas. Il lui faut peut-être plus de temps que les autres pour l’être. Saliba pourrait entrer à la place de Balerdi. Alvaro, il n’est peut-être pas au top de sa forme avec la pré-saison mais ça reste un joueur de caractère, expérimenté… Je pense que sortir Alvaro serait une erreur pour le début de saison. Même si physiquement, il n’est pas au top… Il faut le laisser sur le terrain. » Stéphane Sparagna – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)

Je suis ici pour gagner le poste que je mérite — BALERDI

En conférence de presse lors de sa présentation, Leonardo Balerdi s’est également exprimé sur le fait qu’il y ait de la concurrence à ce poste. L’Argentin voit cela de façon très saine et espère gagner sa place.

« Je trouve que c’est tout à fait normal qu’il y ait ce genre de concurrence. Je suis ici pour accepter et soutenir mes coéquipiers. Je suis ici pour gagner le poste que je mérite. Mon objectif est d’être titulaire au sein de cette équipe » Leonardo Balerdi – Source : Conférence de presse (13/07/21)

