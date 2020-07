Mercato : Pickeu, finalement en… Ligue 2 ?

Longtemps annoncé comme un candidat, voir même un favori pour le poste de Head of Football à l’OM, Olivier Pickeu pourrait finalement prendre la direction de la Ligue 2…

Longtemps annoncé comme le candidat idoine pour devenir le directeur sportif de l’OM, la candidature d’Olivier Pickeu n’a pas été retenue. Le club olympien a finalement opté pour l’espagnol Pablo Longoria (33 ans), ancien directeur du football au FC Valence. L’ancien directeur sportif du SCO pourrait finalement rebondir en Ligue 2, à Caen…

Pickeu, manager général du SM Caen ?

En effet, selon Ouest-France, le projet de reprise du SM Caen porté par Pierre-Antoine Capton aurait comme axe important la nomination d’Olivier Pickeu. Ce projet de rachat pourrait se concrétiser dans les prochaines semaines.

La décla

En juin dernier, Olivier Pickeu s’était confié à l’Equipe concernant les rumeurs d’une arrivée à l’OM…

« J’ai fait un démenti. Je n’ai pas rencontré le président. Et si d’aventure j’étais en contact avec l’OM, ce n’est pas moi qui dirais quoi que ce soit. Je suis en pleine réflexion. À l’heure actuelle, je n’ai pas fait mon choix, mais je me sens prêt. Je ne me pose pas la question de savoir où je serai, mais plutôt avec qui. » Olivier Pickeu source: L’Equipe (30/06/2020)