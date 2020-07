Mercato OM : « Pablo Longoria est un visionnaire… »

L’agent François Abdou Saadi a travaillé par le passé avec le nouveau Head Of Football de l’OM Pablo Longoria. Et il n’en dis que du bien !

Agent pour la société Simbioze Football, François Abdou Saadi a fait un portrait de Pablo Longoria pour Onze Mondial. Et selon lui, le nouveau Head Of Football de l’OM a un profil assez opposé de ceux qui occupent ce poste ailleurs.

« Pour Longoria, le Football, c’est une prise de risque »

« C’est un visionnaire. Ce n’est pas pour lui jeter des fleurs, simplement, il fait partie de cette génération de directeur sportifs qui misent sur les jeunes et qui n’ont pas peur de prendre des risques (…) Pour lui, le football, c’est une prise de risque. Miser sur des jeunes pour avoir une plus-value ensuite. Un peu comme on a pu le voir à Porto un temps. Je pense que c’est une politique qui convient à l’OM vu les difficultés financières du club. (…) Ce qu’il peut apporter à l’OM ? Déjà, son réseau. Il a un réseau très important et il parle plusieurs langues. (…) C’est une personne qui sait s’entourer avec des personnes très réactives à même de proposer des profils pas chers et pouvant rapporter gros sur le long terme. » François Abdou Saadi – source : onze mondial. 28/07/20