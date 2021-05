Mercato : Pisté par l’OM, ce talentueux attaquant italien ne ferme pas la porte à un départ ?

En pleine refonte de l’effectif pour la saison prochaine, les dirigeants marseillais restent attentifs sur chaque poste. Révélation de Sassuolo cette saison, Giacomo Raspadori n’a pas exclu un départ dans les colonnes du Corriere dello Sport…

En avril dernier, le site Calciomercato nous apprenait que l’Olympique de Marseille était intéressé par le profil de Giacomo Raspadori, attaquant de Sassuolo. Agé de 21 ans seulement, Raspadori est lié jusqu’en juin 2024 avec son club. Et un montant inférieur à 15M€ ne serait pas accepté par les dirigeants italiens. De quoi dissuader les finances actuelles de l’OM.

Toutefois le principal intéressé s’est exprimé auprès du journal Il Corriere dello Sport. Et l’attaquant italien ne fermerait pas la porte à un éventuel départ la saison prochaine…

On verra ce qui se passera la saison prochaine – raspadori

« Je suis un joueur de Sassuolo et je donnerai toujours tout, quelle que soit la route que mon destin me réserve. On verra ce qui se passera la saison prochaine » Giacomo Raspadori – source : Il Corriere dello Sport (21/05/2021)

la stat : 6

Giacomo Raspadori a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives cette saison en 28 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot de Sassuolo.