Mercato : Pisté par l’OM, finalement au PSG ?

L’Olympique de Marseille cherche encore à se renforcer aux positions offensives cet hiver. Si le nom de Marcus Thuram a été un temps évoqué, le vice-Champion du Monde semble de plus en plus s’éloigner de la Canebière…

En effet, l’attaquant français arrive en fin de contrat cet été et aiguise les appétits de beaucoup de clubs en Europe. L’OM a été cité par ces clubs intéressés. Cependant la concurrence apparaît bien trop rude : Bayern, Tottenham, Inter Milan… et désormais le Paris Saint-Germain !

En effet selon Téléfoot, le club parisien l’aurait inclus dans sa short-list pour remplacer Pablo Sarabia en partance vers l’Angleterre.

🚨 Infos mercato de @SaberDesfa : – Pablo Sarabia : Pas encore d’accord final ce matin mais le PSG et Wolverhampton sont proches de conclure le deal (info Téléfoot révélée jeudi). – Marcus Thuram : Le PSG suit la situation du vice-champion du monde, libre en juin prochain. 1/2 pic.twitter.com/WXLTubrjoR — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 15, 2023

🚨 Infos mercato de @SaberDesfa (2/2) : – Le PSG apprécie aussi un autre Thuram, Khéphren (OGC Nice). Un profil que connaît très bien Christophe Galtier. Toutes les infos ⬇️ pic.twitter.com/CRD6YTNicc — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 15, 2023

Un milieu offensif au profil Harit mais pas de piston

Lors de la présentation de Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria avait de toute manière été très clair et expliqué que l’OM recherchait un joueur au profil plutôt similaire à Amine Harit. Pas Marcus Thruam, donc.

« On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs. Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (12/01/2023)

#Longoria : « On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine #Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 12, 2023