Mercato : Pisté par l’OM, il pourrait rejoindre Nice contre 10M€ !

L’Olympique de Marseille avait coché le nom de Justin Kluivert ces dernières semaines. D’après Il Messaggero, l’OGC Nice repasse à l’action dans ce dossier !

Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille a bien avancé sur son recrutement. Pour le moment, 7 joueurs ont rejoint l’effectif d’Igor Tudor afin de le renforcer à plusieurs postes… Dans les médias, plusieurs noms ont fait leur apparition.

Nice veut récupérer Kluivert contre 10M€

En effet, Pablo Longoria est réputé pour jouer sur plusieurs tableaux dans son recrutement et encore plus lors de ce mercato d’été 2022. Au mois de juillet, le nom de Justin Kluivert revenait avec insistance. Prêté à l’OGC Nice la saison dernière, il est de retour à la Roma mais pourrait repartir.

José Mourinho ne serait pas contre le fait de se séparer du Néerlandais. D’après les informations d’Il Messaggero, l’ailier gauche attire toujours l’OGC Nice qui serait prêt à passer à l’attaque. Une offre de 10M€ pourrait débarquer sur la table du club italien.

Il Messaggero : José Mourinho aimerait garder #Veretout, mais il ne sera pas retenu en cas de belles offres. Duel entre l’#OL et l’#OM, mais aucune offre n’a dépassé les 8M. Justin Kluivert : Nice tente de le reprendre à 10M, Fulham également intéressé. pic.twitter.com/TJnTb6PYRz — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 1, 2022

Kluivert? Laissons du temps de jeu à Konrad plutôt… – Astier

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille », interrogé sur Justin Kluivert, l’invité Cyril Astier avoue espérer voir Konrad De La Fuente sur le l’aile gauche marseillaise plutôt que l’ailier néerlandais. En effet, le jeune américain avait fait bonne impression lors de ces premières prestations avant de se blesser, de quoi laisser de grands espoirs dans l’esprit des marseillais. Pour Astier, nul besoin de recruter un jeune ailier gauche à potentiel quand tu en as déjà un dans l’effectif.

« Konrad ? Je ne suis pas en train de dire que Konrad est meilleur que Justin Kluivert mais c’est quoi la différence. Bon on a vu Konrad là ça a pas marché, il s’est blessé. Moi, j’ai plus envie de dire, laissons lui une année de plus etc.. peut-être qu’il va monter en puissance, j’espère. Plutôt que de faire venir quelqu’un qui finalement ne va pas t’apporter plus. Tu l’as déjà ton joueur finalement. » Cyril Astier Source : Football Club de Marseille (11/07/2022)