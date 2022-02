Mercato : « Plus fort que Mahrez », il voyait Belaïli rejoindre un club comme l’OM !

Cité parmi les pistes de Pablo Longoria lors de l’Arab Cup, Youcef Belaïli a finalement rejoint le Stade Brestois en fin de mercato. Pour l’un de ses anciens coachs, l’Algérien avait la qualité pour rejoindre un club plus gros que celui-ci, comme l’Olympique de Marseille par exemple !

Le mercato hivernal n'avait pas encore débuté que les médias évoquaient déjà l'arrivée de Youcef Belaïli à l'Olympique de Marseille. L'ailier gauche international algérien brillait avec les Fennecs lors de l'Arab Cup qui avait lieu au Qatar… Pourtant, il a résilié son contrat avec son club et pensait déjà à un retour en Europe après un bref passage à Angers où il n'a pas réellement eu sa chance.

Je pensais sincèrement que Belaili pouvait aller dans un club comme le PSG, l’OM ou l’OL

Interrogés par le média Goal, ses anciens coachs ont évoqué ce transfert vers le Stade Brestois, intervenu à la fin du mercato hivernal 2022. L’un d’entre eux, Hubert Velud qui l’a eu sous ses ordres en Algérie à l’USM Alger de 2013 à 2015 lui voit des énormes qualités… Il pensait même qu’il irait dans un club plus gros en Ligue 1.

« Je pensais sincèrement qu’il pouvait aller dans un club comme le PSG, l’OM ou l’OL. Un joueur au grand potentiel. Plus fort que Riyad Mahrez, selon moi. C’est vraiment très fort ce qu’il a fait. Ce n’était pas évident, car c’était très long. C’est énorme de pouvoir revenir au niveau qui était le sien après deux ans sans football. Il avait peut-être des petits problèmes de discipline. Chez nous, il n’était pas trop mature. C’était un peu ça son petit péché mignon. Des fois, j’étais obligé de le punir un peu, mais gentiment. J’étais derrière lui, mais sinon il n’y avait rien à dire à son sujet. Et il a progressé à ce niveau-là. Aujourd’hui, c’est quelqu’un qui est marié, mature et qui a résolu tous ses problèmes. Et j’étais très content de le revoir à la Coupe Arabe. On s’est vus et on s’est embrassés. Car c’est un bon gars, très gentil » Hubert Velud – Source : Goal.com

« On ne m’a pas donné la chance de jouer quand j’étais à Angers (1 apparition). C’est pour ça que je suis rentré, pour jouer avec l’Esperance de Tunis où j’ai gagné deux Ligue des champions, deux Supercoupes, j’ai gagné la CAN et la Coupe Arabe avec l’équipe nationale. Après j’ai décidé de revenir en Europe pour progresser » Youcef Belaïli – Source : Stade Brestois